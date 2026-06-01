Büyükşehir'den deniz ekosistemini koruyan etkinlik
Büyükşehir'den deniz ekosistemini koruyan etkinlik

01.06.2026 15:00  Güncelleme: 15:02
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı'nın Deniz Çöpleri İzleme Programı çerçevesinde Edremit Altınkum Dalyan'da kıyı temizliği ve atık toplama etkinliği düzenledi. Toplanan atıklar kategorize edilerek veri sistemine işlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Çevre Ajansı-Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marine Litter Watch-MLW) kapsamında Edremit ilçesi Altınkum Dalyan mevkiinde kıyı temizliği ve atık toplama etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Edremit ilçesi Altınkum Dalyan mevkiinde Avrupa Çevre Ajansı-Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marine Litter Watch - MLW) kapsamında kıyı temizliği ve atık toplama etkinliği yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte kurumlar arası koordinasyon ve gönüllü desteğiyle kıyı temizliği yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve kıyılardaki atıkların tür, miktar ve yoğunluğunun bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınmasını amaçlayan Avrupa Çevre Ajansı, 'Deniz Çöpleri İzleme Programı' (MLW) çerçevesinde yapılan çalışmada, kıyı şeridinde biriken atıklar toplanarak kategorilere ayrılıyor. Böylece elde edilen veriler, veri sistemi üzerinden raporlanıyor. Yalnızca temizlik yapılmakla kalınmıyor aynı zamanda deniz çöplerinin kaynağına yönelik analiz yapılmasına da katkı sağlanmış oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen etkinlikte plastik ambalaj atıkları, sigara izmaritleri, cam ve metal parçaları başta olmak üzere çok sayıda atık kıyıdan uzaklaştırıldı. Toplanan veriler, ilerleyen dönemlerde alınacak önleyici tedbirler ve farkındalık çalışmaları için bilimsel altyapı oluşturacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunmasının yalnızca temizlik faaliyetleriyle değil, bilinçli tüketim ve atık yönetimiyle mümkün olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda daha hassas olmaya davet etti. Denizlerin korunmasına yönelik kıyı temizliği ve izleme çalışmalarının yıl boyunca farklı noktalarda devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

