BARÜ, İki TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Adımlar Atıyor - Son Dakika
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BARÜ, İki TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Adımlar Atıyor

BARÜ, İki TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Adımlar Atıyor
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Bartın Üniversitesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yapı teknolojileri üzerine iki proje geliştirecek.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK-ARDEB 1001 programı kapsamında desteklenen 2 projesiyle sürdürülebilir yapı teknolojileri ve enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yürütülecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) geliştirdiği yenilikçi projeleriyle bilimsel araştırma alanındaki başarısını güçlendiriyor. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" 2026 yılı 1. dönem sonuçları açıklandı. BARÜ'nün farklı üniversitelerden bilim insanlarını bir araya getiren 2 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. İnşaat malzemeleri, sürdürülebilir yapı teknolojileri, güneş enerjisi ve enerji verimliliği alanlarında yürütülecek projelerle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Enerji verimli binalar için yenilikçi fotovoltaik sistem geliştirilecek

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Abid Ustaoğlu'nun yürütücülüğündeki "Faz Değiştiren Malzeme Katkılı Yapı Bileşeni Entegreli Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik Sistemlerin Geliştirilmesi" konulu projeyle, enerji verimli ve neredeyse sıfır enerjili binalara yönelik bir sistem üzerine çalışılacak. Geliştirilecek sistemin radyasyon sonucu oluşan fazla ısının faz değiştiren malzemelerde depolanması ve bina iç ortam sıcaklığının dengelenmesinde kullanılması planlanıyor.

Projede BARÜ'den Prof. Dr. Osman Gençel, Prof. Dr. Ertuğrul Erdoğmuş, Doç. Dr. Bilal Kurşuncu ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Akgül, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sarı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Yeşilata ile Uşak Üniversitesinden Prof. Dr. Canan Kandilli yer alıyor.

Atık kökenli hammaddelerle yeni nesil yapı malzemeleri hazırlanacak

Yürütücülüğünü Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Muhammed Yasin Durgun'un yaptığı projede inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan doğal kaynaklara alternatif oluşturacak yeni nesil bir yapı malzemesi geliştirilecek. "Atık Kökenli Alternatif Agrega Geliştirilmesi ve Beton Performansının İncelenmesi" konusunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması ve yapı sektöründe düşük karbonlu üretim modellerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Düşük enerji tüketimine dayalı üretim yaklaşımlarının benimseneceği projede, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Hayrullah Sevinç araştırmacı olarak bir doktora ve bir yüksek lisans öğrencisi de bursiyer olarak yer alacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle BARÜ'nün araştırma altyapısının ve bilimsel üretkenliğinin daha da güçlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Üniversitemizde yürütülen nitelikli bilimsel çalışmaların TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı kapsamında desteklenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilir yapı teknolojileri, enerji verimliliği ve çevre odaklı araştırmalarıyla önemli katkılar sunacak projeleri hazırlayan Doç. Dr. Abid Ustaoğlu ile Doç. Dr. Muhammed Yasin Durgun başta olmak üzere proje ekiplerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre BARÜ, İki TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Adımlar Atıyor - Son Dakika

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