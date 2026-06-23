Başiskele\'de 15 bin gülün açtığı bahçede görsel şölen

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 160 farklı çeşitte 15 bin gülün yer aldığı Gül Bahçesi, çiçeklerin açmasıyla ziyaretçilerine rengarenk görsel şölen sunmaya başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından kent estetiğini artırmak ve vatandaşlara yeni yeşil alanlar sunmak amacıyla hayata geçirilen projede, peyzaj düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Yaklaşık 160 farklı türde 15 bin gülün yer aldığı bahçe, çiçeklerin açmasıyla birlikte adeta renk cümbüşüne büründü. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için özel olarak tasarlanan alan, hoş kokuları ve rengarenk görünümüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Dinlenme alanları ve fotoğraf çekim noktalarıyla dikkat çeken Gül Bahçesi'nin, kısa sürede ilçenin en çok ziyaret edilen mekanlarından biri olması bekleniyor. - KOCAELİ