Başiskele'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Başiskele'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Başiskele\'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor
03.07.2026 15:42  Güncelleme: 15:44
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Başiskele Belediyesi, yaz sıcaklarıyla artan sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklar, yeşil alanlar ve su birikintileri periyodik olarak ilaçlanıyor.

Başiskele'de belediye ekipleri, yaz sıcaklarının artmasıyla üremesi hızlanan sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmaları hızlandırıldı. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte özellikle durgun su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek ve karasinekler başta olmak üzere tüm haşerelere karşı belirlenen program dahilinde düzenli ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Sahaya inen ekipler, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, dere yatakları, su birikintileri ve haşere üremesine elverişli bölgeleri periyodik olarak ilaçlıyor.

İlçe genelinde haşere kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesinin hedeflendiği çalışmaların, yaz dönemi boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başiskele'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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