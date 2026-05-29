Başiskele'deki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi duble yola dönüştürülüyor - Son Dakika
Başiskele'deki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi duble yola dönüştürülüyor

29.05.2026 11:58  Güncelleme: 12:00
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'de trafiği rahatlatmak için Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 1 km'lik yol genişletme ve yenileme projesinin ikinci etabını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kazı, dolgu, asfalt, kaldırım ve aydınlatma işlemleri yapılıyor.

Başiskele'de trafik akışını rahatlatmak amacıyla Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde başlatılan yol genişletme ve yenileme çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'nde yer alan ve mevcut haliyle gidiş-geliş hizmet veren yaklaşık 1 kilometrelik cadde, yürütülen projeyle 25 metre genişliğinde bölünmüş yola dönüştürülüyor.

Birinci etabı 2023 yılında tamamlanan caddenin ikinci etabında çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin 500 metrelik bölümünde kazı ve dolgu işlemleri tamamlandı. Üstyapı çalışmaları kapsamında plentmiks temel (PMT), bitümlü temel ve binder tabakalarının serimi yapılarak aşınma tabakası hariç asfalt imalatlarının büyük bir kısmı bitirildi. Orta refüj yapılarak trafik güvenliğinin artırıldığı caddede, 2 yeni durak cebi ve otopark alanları da inşa ediliyor.

Cadde prestijli bir görünüme kavuşturulacak

Yaya ulaşımı için baskı beton kaldırımların oluşturulduğu projede, 350 metrelik alanda planlanan 3 taş duvardan 2'si tamamlandı. Üçüncü duvarın inşasına kısa süre içinde başlanması planlanırken, yaya korkulukları ve panel çit montajlarında sona yaklaşıldı.

Görüntü kirliliğini önlemek amacıyla elektrik hatlarının yer altına alındığı caddede, orta refüje yerleştirilecek 25 dekoratif aydınlatma direğiyle bölgeye modern bir görünüm kazandırılacak. Su birikintilerini önlemek için sahada 50 yağmur suyu ızgarasının imalatı da yapılıyor.

Toplam 1 kilometrelik cadde projesi tamamlandığında; bölgede 20 bin metreküp kazı, 10 bin metreküp dolgu ve 4 bin metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirilmiş olacak.

Üstyapı çalışmaları kapsamında ise yola toplam 6 bin ton PMT, 4 bin 200 ton bitümlü temel, 3 bin 650 ton binder ve 2 bin 280 ton aşınma tabakası serilecek. Ayrıca 4 bin metrekare baskı beton kaldırım, 350 metre yaya korkuluğu ve 100 metre panel çit imalatı yapılacak.

Asfalt serimi ile yatay-düşey trafik işaretlemelerinin tamamlanmasının ardından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Yuvacık Kültür Merkezi'ne erişimi de kolaylaştırarak vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
