Başiskele'deki kavşak düzenleme projesinde sona gelindi - Son Dakika
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Başiskele'deki kavşak düzenleme projesinde sona gelindi

Başiskele\'deki kavşak düzenleme projesinde sona gelindi
20.07.2026 07:27  Güncelleme: 07:28
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Başiskele'de Vatan ve İhsan Peker caddelerinin kesiştiği noktada başlatılan kavşak düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Dönel ada inşa edildi, yağmur suyu altyapısı yenilendi ve asfalt serim aşamasına geçildi. Projenin tamamlanmasıyla trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Başiskele'de trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla Vatan ve İhsan Peker caddelerinin kesişiminde başlatılan kavşak düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Proje kapsamında bölgeye araç geçişlerini düzenleyecek dönel ada inşa edilirken, yağmur suyu altyapısı da yenilenerek asfalt serim aşamasına geçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, artan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak amacıyla Yeniköy Mahallesi'ndeki Vatan Caddesi ile İhsan Peker Caddesi'nin kesiştiği noktada kavşak düzenleme projesi yürütüyor.

Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede trafik akışını daha kontrollü hale getirmek için yeni bir dönel ada oluşturuluyor. Projeyle, özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının önlenmesi planlanıyor.

Yağmur suyu tahliye hatları güçlendirildi

Kavşaktaki üstyapı çalışmalarının yanı sıra bölgenin altyapısında da iyileştirmelere gidildi. Yağışlı havalarda su birikintisi oluşumunu engellemek amacıyla yeni hatlar ve ızgara sistemleri kurularak yağmur suyu tahliye altyapısı yenilendi.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1200 metreküp kazı işlemi yapıldı. Zemin iyileştirme ve terasman faaliyetlerinin ardından bölgeye 2 bin 700 ton plent miks temel serimi gerçekleştirildi.

Altyapı ve zemin güçlendirme aşamalarının tamamlandığı kavşakta, 2 bin 200 ton binder asfalt serimi yapılacağı bildirildi. Asfaltlama işlemlerinin ardından yol çizgileri ve yönlendirme levhalarının yerleştirilmesiyle projenin tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Politika, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başiskele'deki kavşak düzenleme projesinde sona gelindi - Son Dakika

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