Başkan Güler: "Uluvahta Göleti bölgenin cazibe merkezi oluyor"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hem kuraklığa karşı önlem almak hem de tarım, hayvancılık ve turizme katkı vermesi amacıyla çalışmalarını başlattığı Gölköy Uluvahta Yayla Göleti, yapılan çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin çekim merkezi oluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile 7 yılda kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler, doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi.

Bir yandan su kaynaklarını artırmak için çalışma yapan Başkan Güler, bir yandan da Ordu'ya yeni turizm destinasyonları kazandırıyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nda inşa edilen göleti turizme kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göl ve çevresinde kamelya kurulumu, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yaparak yaylayı ziyaret edenler için sosyal yaşam alanları oluşturdu.

"Gölet sayımızı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Gölköy Uluvahta Yayla Göleti'nde çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kazandırılan göletin bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacağını söyledi. Gölet çalışmalarının kuraklığa karşı bir önlem olmasının yanı sıra turizme de katkısı olduğuna dikkat çeken ve Ordu'daki gölet sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Güler, "Uluvahta'mıza yaptığımız gölet ile bölge güzel bir çekim alanı haline geldi. Yaylayı ziyaret edenler için güzel alanlar oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. Burada bir köprü planlaması yapıyoruz. Yine çay bahçesi oluşturacağız. Lavaboları ve diğer unsurları ile burayı hazırlıyoruz. Festival kapsamında yaylamızı 35 bin kişi ziyaret etmişti. Burada çok özel ve güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda burayı belediyemiz ve OSKİ'nin imkanları ile yaptık. Su ihtiyaçlarının karşılanması için şimdi gölet ve baraj yapımında 100'ü hedefliyoruz" diye konuştu. - ORDU