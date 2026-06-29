Eyüp Kahveci, Akoluk Köyü Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Eyüp Kahveci, Akoluk Köyü Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla buluştu

Eyüp Kahveci, Akoluk Köyü Yayla Şenliği\'nde vatandaşlarla buluştu
29.06.2026 15:52  Güncelleme: 15:55
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Akoluk Köyü Yayla Şenliği'ne katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Akoluklular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Akoluk Köyü Yayla Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen şenlikte konuşan Başkan Kahveci, yayla şenliklerinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan önemli organizasyonlar olduğunu söyledi.

Doğup büyüdükleri toprakların ve çocukluk hatıralarının insanların gönlünde her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Kahveci, Akoluk'un en büyük zenginliğinin insanı, misafirperverliği ve paylaşma kültürü olduğunu vurguladı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Kahveci, "Birbirine güvenen, selamını eksik etmeyen insanlar varsa; orada umut da vardır, bereket de vardır." ifadelerini kullandı.

Program sonunda organizasyonda emeği geçen başta Kütahya Akoluklular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Kahveci, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eyüp Kahveci, Akoluk Köyü Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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