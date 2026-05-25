Başkan Eyüp Kahveci\'den Kurban Pazarı ziyareti

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kurban Bayramı öncesinde Kütahya Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazardaki yetiştiricilerle sohbet eden Başkan Kahveci, üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramların paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli manevi dönemler olduğunu ifade eden Kahveci, üreticilerin emeklerinin büyük değer taşıdığını söyledi.

Kurbanlık alışverişi için pazara gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Kahveci, alışverişlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için belediye ekiplerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulunan Kahveci, hem üreticilerin hem de vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Kurban Bayramı öncesi pazardaki yoğunluğun her geçen gün arttığı gözlenirken, belediye ekiplerinin temizlik, düzen ve denetim çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA