Başkan Sami Er’den Ankara’da Malatya için yoğun temas - Son Dakika
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Başkan Sami Er’den Ankara’da Malatya için yoğun temas

Başkan Sami Er’den Ankara’da Malatya için yoğun temas
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malatya’da hayata geçirilen ve planlanan projeler ile Raylı Sistem Hattı Projesi hakkında dosya sundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da hayata geçirilen ve planlanan projeler ile Raylı Sistem Hattı Projesi hakkında dosya sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Malatya'nın yeniden ihya ve imar süreci başta olmak üzere ulaşım, konut, kentsel dönüşüm ve sağlık alanlarında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Sami Er, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya'da hayata geçirilen projeler ile fizibilite çalışmaları tamamlanan Raylı Sistem Hattı Projesi hakkında kapsamlı bir dosya sunumu gerçekleştirdi.

Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması ve şehrin geleceğine yönelik yatırımların hızlandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerinin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Er, "Her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya'mıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Malatya'nın yeniden ihyası, imarı ve daha güçlü bir şehir olarak geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden ihya ve imar süreci değerlendirildi

Başkan Er, Ankara temasları kapsamında TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'u da ziyaret etti.

Görüşmede Malatya'da devam eden ve planlanan konut, iş yeri ve şehirleşme çalışmalarının yanı sıra 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden ihya ve imar süreci değerlendirildi. Başkan Er, Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması sürecine sunduğu katkılardan dolayı TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'a teşekkür ederek, şehirde devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Malatya'nın geleceğine yönelik şehircilik projeleri ele alındı

Ankara temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i de ziyaret eden Başkan Sami Er, Malatya'nın yeniden ihyası ve imarı noktasında yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde deprem sonrası şehir merkezinin yeniden yapılandırılması, kentsel dönüşüm çalışmaları ve Malatya'nın geleceğine yönelik şehircilik projeleri ele alındı.

Başkan Er, Malatya'nın daha güvenli, modern ve dirençli bir şehir olarak yeniden inşa edilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Hemşehrimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk"

Başkan Sami Er'in Ankara'daki temaslarının bir diğer adresi ise Sağlık Bakanlığı oldu. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü görevine atanan Malatyalı hemşehrimiz Kenan Volkan Demirel'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Er, Malatya'daki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Sami Er’den Ankara’da Malatya için yoğun temas - Son Dakika

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