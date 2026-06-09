Başkan Tugay: Harmandalı kararları bakanlığa ait - Son Dakika
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Başkan Tugay: Harmandalı kararları bakanlığa ait

Başkan Tugay: Harmandalı kararları bakanlığa ait
09.06.2026 11:38  Güncelleme: 11:41
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harmandalı Katı Atık Tesisi'yle ilgili tüm kararların bakanlığa ait olduğunu belirterek çöp döküm iddialarına yanıt verdi. Tesisin rehabilite edilip yeşil alana dönüştürülmesini istediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında kente dair konulara ilişkin bilgilendirme yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, Harmandalı Katı Atık Tesisi'ne dair tüm kararların bakanlığa ait olduğunu hatırlatarak kamuoyundaki iddialara yanıt verdi. Tugay, Harmandalı'nın rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesinin en büyük isteklerinden biri olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında meclisi bilgilendiren Başkan Tugay, Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay yerine Güzelbahçe Belediyesi Meclisi tarafından seçilen Başkan Vekili Ayşe Akın'ı ve AK Parti Meclis Üyesi Halil Deveci'nin hayatını kaybetmesinin ardından Derviş Odabaşılar'ın meclis üyesi olduğunu meclise duyurdu.

"Harmandalı'na çöp döküldüyse bilin ki bu bakanlığın onayı ile yapılmıştır"

Meclis oturumunda Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi hakkındaki iddialara karşı kamuoyunu bilgilendiren Başkan Tugay, çöp bertarafıyla ilgili her adımın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bilgisi ve onayıyla atılabildiğini, Büyükşehir'in kendi başına karar verme durumunun olmadığını hatırlattı. Başkan Tugay, "Harmandalı'na çöp döküldüyse bilin ki bu bakanlığın onayı ile yapılmış bir şeydir. Harmandalı'na çöp dökmek istemediğimize dair irademizi biz uzun süre önce ortaya koyduk, bakanlığa bu şekilde görüş bildirdik. Bu nedenle yeni çöp bertaraf tesisi alanları tahsis edilmesi, bu konuda bize onay verilmesi için mücadele etmeye, başvurularımızla ilgili süreçleri takip etmeye devam ediyoruz. Harmandalı'na çöp dökmemek için ara çözümler üretmek zorunda kaldık. Bu ara çözümlerde bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Ama bunlar kalıcı çözümler değil" şeklinde konuştu.

"Gözlerinizle görün"

Geçici olarak Manisa'ya çöp taşınması sürecinde sızıntı sularının toprağa karıştığı iddialarına yanıt veren Tugay, "Tamamen arıtma sistemine taşınan bir su bu. Çevreyi, toprağı kirletecek, insanları rahatsız edecek bir sıvı drenajı yapılmıyor. Buna emin olun ve doğru anlayın lütfen. İsterseniz ziyaret edin, gözlerinizle görün. Buradaki yanlış anlamayı bitirin artık" dedi.

"Alan tahsis edilmesi lazım"

Harmandalı depolama alanının yeniden kente kazandırılması hayalini dile getiren Başkan Tugay, "Allah kısmet eder, bir dahaki dönem belediye başkanı olmaya devam edersem bu bölgenin rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi için çalışmak istiyoruz. Orada yaşayan yurttaşlarımızın şikayetini ben kesinlikle haksız bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

Harmandalı'nda şu an rehabilitasyon çalışması yapılamadığını belirten Tugay "Orada halihazırda sözleşmeyle hak sahibi yapılmış ve işletmesi devam eden bir tesis bulunuyor. Bu tesis bakanlık onayıyla faaliyet gösteriyor. Süreç tamamlanmadan bizim orada çalışma yapmamızın hukuki bir altyapısı yok. Daha önce depolanan atıklar metan gazı üretmeye devam ediyor ve bu gazı kullanarak elektrik üreten bir tesis var. Bu tesis İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil. Ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ne de bu meclisteki herhangi bir üye Harmandalı'na bir gram çöp dökülmesini düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Başkan Tugay, çöpün siyasetinin olmayacağını belirterek "Bu şehirde çöp sorunu yaşanıyor diye birileri siyasi olarak rant sağlarım diye düşünüyorsa bu çok vahim bir durum. İnsanlarımız bilinçli insanlar, yaşananların neden kaynaklandığını biliyorlar. Bunu bir tartışma konusu yapmak istemiyoruz. Biz bunu sakince, muhataplarımızla konuşup çözmek istiyoruz. Bizim böyle bir irademiz var ama tek başına yetmiyor. Yeni bertaraf tesisi için alan tahsis edilmesi lazım. Tesisin yapılmasıyla ilgili ÇED sürecinin onaylanması lazım, ruhsatının verilmesi lazım. Bunlar olmadıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tesis yapamıyor" dedi.

"Meles Deresi temizliği 15 gün içinde tamamlanacak"

Meles Deresi'nde yaşanan temizlik süreci hakkında sorulara yanıt veren Başkan Tugay, dere temizliğinin her sene nisan ayında yapıldığını, bu sene yağışlar nedeniyle ileri tarihte çalışmaların başladığını söyledi. Başkan Tugay, şunları da ekledi:

"Her sene yapılan çalışmalarda Meles çayının ağzı temizlenir. Bizim bunu yaşamamız için Meles'i doldurmamız lazım. Bu dereler, kaynaklarından denize ulaştıkları noktaya kadar geçtikleri bölgelerde kirletiliyor. Bu kirlilik endüstriyel, tarım ve insan kaynaklı olabiliyor. Bu bizim gerçeğimiz. İnsanlar dereleri temiz tutmuyor. Bu atıklar her sene çayın ağzında birikiyor. Bayram boyunca bir an önce temizliğin yapılması için İZSU çok yoğun çalıştı. İşin önemli bir kısmı halloldu. Bu zorunlu ve rutin bir çalışma. Dereler kirlilik taşıdıkça bu sorunu yaşamaya devam edeceğiz. 15 gün içinde dere temizliği tamamlanacak."

"EXPO alanında hiçbir yapılaşmanın olmayacağını garanti ederim"

Meclis oturumunda EXPO alanıyla ilgili önergeye yanıt verildi. Başkan Tugay, Yeşildere bölgesinde yapılması planlanan EXPO 2026'nın kamulaştırma süreci yetişmeyeceği için organizasyonun 2027 yılında İnciraltı'nda yapılmasına karar verildiğini hatırlattı. Tugay, kamulaştırma çalışmaları devam eden Yeşildere bölgesi hakkında da İzmirlileri bilgilendirdi. Başkan Tugay, "Yeşildere'deki EXPO alanı için kesin olarak söyleyebileceğim şey şu; orası asla ve asla hiç kimsenin kişisel rantına bırakılmayacak. O alan bütün İzmir'in kullandığı sosyal donatı alanı, kamusal alan olacak. Binaları kamulaştırılan yurttaşlarımıza bedelleri ödeniyor. Mağdur olmamaları için gereken hassasiyet gösteriliyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Tugay: Harmandalı kararları bakanlığa ait - Son Dakika

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