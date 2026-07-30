Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu - Son Dakika
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Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu

Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
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Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’in Avşa Adası’nın temizliğiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kamuoyunda tartışma sebebi oldu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'in Avşa Adası'nın temizliğiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kamuoyunda tartışma sebebi oldu. Dinçer'in çevreyi kirleten vatandaşlara yönelik kullandığı "Bu ricamızı anlamayan vatandaşların tatil beldesi olarak Avşa Adamızı tercih etmemelerini rica ederiz." ifadeleri, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Başkan Dinçer, paylaşımında belediye ekiplerinin her sabah Avşa Adası'nı temizlediğini belirterek, vatandaşlardan çevreyi temiz tutmalarını istedi. Çöp konteynerlerinin belirli plan dahilinde düzenli olarak boşaltıldığını ifade eden Dinçer, dolu konteyner görüntülerini paylaşarak "çöpler toplanmıyor" algısı oluşturulduğunu savundu.

Paylaşımda ayrıca tatilcilerden sahillere sigara izmariti atmamaları, çocuk bezi ve yiyecek artıklarını kuma gömmemeleri istenirken, "Bu ricamızı anlamayan vatandaşların tatil beldesi olarak Avşa Adamızı tercih etmemelerini rica ederiz." ifadeleri dikkat çekti.

Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, bir belediye başkanının kamuya açık bir turizm destinasyonu için "gelmeyin" anlamı taşıyan ifadeler kullanmasının doğru olup olmadığı yönünde görüşlerini paylaştı. Bazı kullanıcılar çevreyi kirletenlere yönelik uyarıları desteklerken, bazıları ise kullanılan üslubun birleştirici olmaktan uzak olduğunu savundu.

Paylaşım, sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım alarak gündem oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkanın 'Gelmeyin' paylaşımı tartışma sebebi oldu - Son Dakika

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