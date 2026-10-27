Batman\'da doğal denge ve biyolojik çeşitlilik için 300 keklik doğaya salındı

Batman'da yaban hayatının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi amacıyla 300 keklik doğaya salındı.

Batman'da gerçekleştirilen keklik salım programına Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Dağdelen, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük ve Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Eyyup Yıldırım katıldı.

Program kapsamında doğaya salınan 300 kekliğin, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, bölgedeki doğal yaşamın korunması, yaban hayvanlarının desteklenmesi ve doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Yetkililer, doğal dengenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.