Batman\'da fidan üssünde ilk etap başladı; yıllık 1 milyon fidan hedefleniyor

Batman'da her yıl 1 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefiyle hayata geçirilen Batman Fidan Üretim Üssü Projesinde ilk etap çalışmaları başladı.

Batman merkez Bıçakçı köyünde, Batman Çayı kıyısında bulunan 450 dönümlük alanda kurulacak tesisin ilk çivi çakma törenine Vali Ekrem Canalp'in yanı sıra Vali Yardımcıları Ekrem Güngör, Gökhan Dolaş, Ömer Sevgili ve Seher Söyle Çatar, Gercüş Kaymakamı ve Batman Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mehmet Zahid Uzun, kamu kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından katılımcılara hitap eden Vali Ekrem Canalp, projenin tamamlanmasıyla Batman'ın önemli bir fidan üretim merkezi haline geleceğini belirtti. Projenin kentin tarımsal üretim kapasitesini artıracağını ve yeşil alan varlığına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Canalp, ilk etabın ardından daha kapsamlı çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi. Projenin ikinci etabına ilişkin ihale sürecinin 6 Aralık itibarıyla tamamlanmasının planlandığını kaydeden Canalp, bu bölüm için yaklaşık 120 milyon liralık yatırım öngörüldüğünü belirtti.

Toplam 450 dönümlük alanda büyük ölçekli fidan üretiminin gerçekleştirileceğini vurgulayan Vali Canalp, çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki yılın bahar döneminde yoğun dikim faaliyetlerine başlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Batman Fidan Üretim Üssü'nün uzun vadeli hedeflerine de değinen Vali Canalp, her yıl milyonlarca fidanı Batman topraklarıyla buluşturmayı amaçladıklarını, üretimde özellikle meyve veren fidanlara ağırlık verileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, katılımcılarla birlikte fidan torbalarına fıstık ve bıttım tohumları eken işçilere eşlik etti. Programın devamında ise alanda inşa edilecek hangarın ilk çivisini çakarak projenin ilk etap çalışmalarını başlattı. Batman'ın yeşil dokusuna, tarımsal üretimine ve fidan yetiştiriciliğine önemli katkı sunması beklenen projenin tamamlanmasıyla kentin bölgesel ölçekte önemli bir fidan üretim merkezi olması hedefleniyor.