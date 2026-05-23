Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi

Battalgazi\'de kurban kesim yerleri belirlendi
23.05.2026 11:37  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde 14 farklı noktada kurban kesim alanı oluşturarak hazırlıklarını tamamladı. Zabıta ve temizlik ekipleri bayram boyunca sahada olacak.

Battalgazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde belirlenen kurban kesim alanlarında hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların kurban ibadetlerini daha düzenli, hijyenik ve güvenli ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla 14 farklı noktada kurban kesim alanı oluşturuldu.

Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Battalgazi Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatları doğrultusunda Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin farklı mahallelerinde kurban kesimine uygun alanlar belirlendi.

Battalgazi Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında bayram öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanırken, bayram süresince de ilgili ekiplerin sahada görev yapacağı bildirildi. Kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluğun kontrol altında tutulması ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde çalışma yürüteceği ifade edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı şartlarda yerine getirebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirebilmesi adına ekiplerimiz bayram boyunca sahada olacak. Belirlenen kesim alanlarında gerekli hazırlıkları tamamladık. Çevre temizliği ve halk sağlığının korunması açısından vatandaşlarımızdan belirlenen alanları kullanmalarını rica ediyoruz" dedi.

Başkan Taşkın, gelişigüzel alanlarda yapılacak kesimlerin çevre temizliği ve halk sağlığı açısından olumsuzluk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların kurallara hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bayram süresince vatandaşlardan gelecek talep ve bildirimlerin ilgili birimler tarafından değerlendirileceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:11:01. #7.12#
SON DAKİKA: Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.