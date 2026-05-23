Battalgazi\'de kurban kesim yerleri belirlendi

Battalgazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde belirlenen kurban kesim alanlarında hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların kurban ibadetlerini daha düzenli, hijyenik ve güvenli ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla 14 farklı noktada kurban kesim alanı oluşturuldu.

Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Battalgazi Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatları doğrultusunda Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin farklı mahallelerinde kurban kesimine uygun alanlar belirlendi.

Battalgazi Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında bayram öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanırken, bayram süresince de ilgili ekiplerin sahada görev yapacağı bildirildi. Kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluğun kontrol altında tutulması ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde çalışma yürüteceği ifade edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı şartlarda yerine getirebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirebilmesi adına ekiplerimiz bayram boyunca sahada olacak. Belirlenen kesim alanlarında gerekli hazırlıkları tamamladık. Çevre temizliği ve halk sağlığının korunması açısından vatandaşlarımızdan belirlenen alanları kullanmalarını rica ediyoruz" dedi.

Başkan Taşkın, gelişigüzel alanlarda yapılacak kesimlerin çevre temizliği ve halk sağlığı açısından olumsuzluk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların kurallara hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bayram süresince vatandaşlardan gelecek talep ve bildirimlerin ilgili birimler tarafından değerlendirileceği belirtildi. - MALATYA