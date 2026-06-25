Battalgazi zabıtası, bulduğu yavru baykuşu koruma altına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Battalgazi zabıtası, bulduğu yavru baykuşu koruma altına aldı

Battalgazi zabıtası, bulduğu yavru baykuşu koruma altına aldı
25.06.2026 15:17  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, Kırkgöz Sahil Parkı'nda buldukları yavru baykuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırkgöz Sahil Parkı'nda yaptıkları rutin denetim sırasında buldukları yavru baykuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırkgöz Sahil Parkı'nda gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında çevrede zarar görebileceği değerlendirilen yavru bir baykuş buldu. Ekipler, yavru baykuşu güvenli şekilde muhafaza altına aldı. Durumun tespit edilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle iletişime geçildi. Koruma altına alınan yavru baykuş, bölgeye gelen görevlilere sağlıklı ve güvenli şekilde teslim edildi.

Belediye ekipleri, görev alanlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde yalnızca kamu düzeni ve güvenliğine yönelik kontrolleri değil, ihtiyaç duyulan durumlarda doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaları da ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütmeye devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Zabıta, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Battalgazi zabıtası, bulduğu yavru baykuşu koruma altına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı

14:34
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu
Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:34:03. #7.12#
SON DAKİKA: Battalgazi zabıtası, bulduğu yavru baykuşu koruma altına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.