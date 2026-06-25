Battalgazi zabıtası, bulduğu yavru baykuşu koruma altına aldı

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırkgöz Sahil Parkı'nda yaptıkları rutin denetim sırasında buldukları yavru baykuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırkgöz Sahil Parkı'nda gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında çevrede zarar görebileceği değerlendirilen yavru bir baykuş buldu. Ekipler, yavru baykuşu güvenli şekilde muhafaza altına aldı. Durumun tespit edilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle iletişime geçildi. Koruma altına alınan yavru baykuş, bölgeye gelen görevlilere sağlıklı ve güvenli şekilde teslim edildi.

Belediye ekipleri, görev alanlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde yalnızca kamu düzeni ve güvenliğine yönelik kontrolleri değil, ihtiyaç duyulan durumlarda doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaları da ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütmeye devam ediyor. - MALATYA