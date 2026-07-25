Bayburt'ta Baraj İnşaatı İncelemesi - Son Dakika
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Bayburt'ta Baraj İnşaatı İncelemesi

Bayburt\'ta Baraj İnşaatı İncelemesi
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DSİ Müdürü Fatih Kişi, Kırklartepe Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak projede Kişi'ye, çalışmalar ve imalatların son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Kişi, Bayburt programı kapsamında Çayırözü köyünde süren arazi toplulaştırma çalışmalarında da incelemelerde bulundu.

Kişi'ye incelemelerde DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur ile mühendisler eşlik etti.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayburt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Baraj İnşaatı İncelemesi - Son Dakika

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