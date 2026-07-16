Bayburt'ta Buzağı Küpeleme ve Aşılama Tamamlandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Buzağı Küpeleme ve Aşılama Tamamlandı

Bayburt\'ta Buzağı Küpeleme ve Aşılama Tamamlandı
16.07.2026 09:51
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Aydıntepe'de buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları 13 köyde tamamlandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağıkırzı, Pınargözü, Alaca, Çayırköprü, Başpınar ve Suludere köylerinde buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları tamamlandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında buzağılar küpelenerek kayıt altına alındı. Programlı aşılamaların yanı sıra hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve yetiştiricilerin tarımsal desteklemelerden yararlanmasına yönelik işlemler de tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, buzağı küpeleme ve aşılama çalışmalarının planlama doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, yetiştiricilere çalışmalara gösterdikleri iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

Daha önce Erkdibi, İncili, Yapracık, Yanoba, Çatıksu, Sorkunlu ve Kavlatan köylerinde de çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Aydıntepe'de buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmalarının tamamlandığı köy sayısı 13'e yükseldi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Aydıntepe, Bayburt, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Buzağı Küpeleme ve Aşılama Tamamlandı - Son Dakika

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