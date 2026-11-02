Bayburt\'ta tilki 10 tavuk ve 2 kazı telef etti, DKMP izini bulamadı

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde daha önce kediler için bırakılan yiyecekleri yerken bir sokak kedisinin kovaladığı tilki, bu kez bir vatandaşın 10 tavuğunu ve 2 kazını telef etti. Tilkinin ayrıca bir yavru kediyi ağzında götürdüğü görüldü.

Şingah Mahallesi'nde bir tilkinin hayvanlara yönelik saldırıları, mahalle sakinlerinin endişesini artırdı. Tilkinin yaralı olduğu yönündeki ihbar üzerine Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tilkinin tarihi Bayburt Kalesi çevresinde görüldüğü bilgisi doğrultusunda ekipler bölgede tarama yaptı. Yapılan aramalarda tilkinin izine rastlanılmadı.

"Tilki etrafa çok zarar veriyor, bulunmasını istiyoruz"

Mahallede tavuk ve kaz besleyen Süheyla Demir'in hayvanlarına saldıran tilkiyi, komşusu Ayten Karaer gördü. Tilkinin bir tavuğu ağacın yanına götürerek boğduğunu ve hayvanı kurtarmak için taş attıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Karaer, "Tilki arka tarafa geldi, orada bir beyaz tavuğu boğazından tuttu. Ağacın oraya götürdü, boğdu. Tavuk bağırdı durdu, tilki de yerde yatıyordu. Daha sonra ağzına aldı, yıkık yere götürdü. Taş attık ama kaçtı" şeklinde konuştu.

Tilkinin mahalledeki hayvanlara yönelik saldırılarının sürmesinden endişe duyduklarını belirten Karaer, "Komşumuzla dün konuştuk. Tilki dün de bir kazı boğmuş. Sağ olsun ekiplerimiz geldi, tilkiyi aradılar ancak bulamadılar. Tilki etrafa çok zarar veriyor, biz de bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Camı açtım, tilkiyle kedi boğuşuyordu"

Mahalle sakinlerinden Mülkane Köse de tilkinin bir yavru kediyi boğazından tutarak götürdüğünü kaydetti. O sırada mutfakta yemek hazırladığını ve dışarıdan gelen sesler üzerine pencereye koştuğunu dile getiren Köse, tilki ile kedinin boğuştuğunu ifade ederek, "Mutfakta yemek yapıyordum, baktım çocuk sesi geliyor. Dedim bu saatte çocuklar okulda olur, bu ne sesi acaba. Camı açtım, baktım ki tilkiyle kedi boğuşuyor. Bağırmamla birlikte tilki kedinin boğazından tuttu, yavru kediyi aldı kaçtı" dedi.

Aynı tilki, daha önce de Şingah Mahallesi'ndeki bir kümese girerek tavukları yemişti. Tilkinin hayvanlara yönelik saldırıları, mahalle sakinlerinin endişesini artırdı.