Bayramiç Beyazı Hasadı Başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde coğrafi tescilli Bayramiç Beyazının hasadı başladı.

Bayramiç ilçesi Evciler köyünde düzenlenen programda Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Bayramiç Beyazının hasadı başladı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Bayramiç Beyazı bahçelerinde incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman, yetkililerden ve üreticilerden bölgedeki tarımsal faaliyetler ile hasat süreci hakkında bilgi aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Toraman, tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Hasat programında Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a; Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile ilgili kurum temsilcileri eşlik etti. - ÇANAKKALE