Bergama'da mavi dil hastalığı nedeniyle 15 mahalle 40 gün karantinaya alındı - Son Dakika
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Bergama'da mavi dil hastalığı nedeniyle 15 mahalle 40 gün karantinaya alındı

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Bergama'da mavi dil hastalığı çıkışı nedeniyle Yenikent'in de aralarında bulunduğu 15 mahallede 40 gün süreyle karantina uygulanmaya başlandı. Karantina süresince mahallelere hayvan giriş çıkışları durduruldu.

Bergama'da hayvan sağlığını tehdit eden mavi dil hastalığı nedeniyle 15 mahallede 40 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına gönderilen bilgilendirmede, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğu bildirildi. Hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla aralarında Yenikent'in de bulunduğu toplam 15 mahallede 40 gün süreyle karantina tedbiri uygulanacağı açıklandı.

Alınan karantina tedbirleri kapsamında söz konusu mahallelere hayvan giriş ve çıkışlarının durdurulduğu bildirildi.

Karantina uygulanacak mahalleler şöyle sıralandı: Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeytindağ, Sarıdere, Kazıkbağları.

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygulamanın amacının hastalığın diğer hayvanlara ve bölgelere yayılmasını önlemek olduğunu belirterek, mahallelerde yaşayan hayvan sahiplerinin karantina kurallarına titizlikle uymalarını istedi.

Hayvan sahiplerine uyarı

Yetkililerin aldığı karar doğrultusunda karantina süresince hayvan hareketlerinin durdurulması, hastalığın kontrol altına alınması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle hayvan sahiplerinin izinsiz hayvan alım-satımı ve hayvan nakli yapmaması, hastalık şüphesi bulunan hayvanları ise vakit kaybetmeden ilgili tarım ve veterinerlik birimlerine bildirmesi gerektiği belirtildi.

Bergama'da 40 gün sürecek karantina uygulamasının ardından hastalığın yayılım durumuna göre yeni değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Karantina, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bergama'da mavi dil hastalığı nedeniyle 15 mahalle 40 gün karantinaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bergama'da mavi dil hastalığı nedeniyle 15 mahalle 40 gün karantinaya alındı - Son Dakika
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