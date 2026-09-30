Beytüşşebap Ballı Mahallesi yolunda 5 kilometrelik projenin 1 kilometresi tamamlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ballı Mahallesi'nde ulaşımı rahatlatacak 5 kilometrelik beton yol projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin 1 kilometrelik bölümü tamamlanırken, kalan 4 kilometrelik kısım için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ballı Mahallesi'nde yıllardır özellikle yağışlı havalarda vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi amacıyla başlatılan beton yol çalışmasında önemli bir aşama geride bırakıldı. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen 5 kilometrelik beton yol projesinin 1 kilometrelik bölümü tamamlandı. Ekipler, kalan bölümde çalışmalarını sürdürürken, projenin tamamlanmasıyla mahalle yolunun daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Yağışlı havalarda çamur nedeniyle ulaşımın güçleştiği yol, beton yol çalışmasıyla birlikte modern bir ulaşım güzergahına dönüştürülüyor. Özellikle araç sürücülerinin zorlu kış şartlarında yaşadığı ulaşım sıkıntılarının, projenin tamamlanmasıyla önemli ölçüde giderilmesi bekleniyor. Mahalle sakinleri, devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek ulaşım sorununa çözüm getiren proje nedeniyle yetkililere ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

5 kilometrelik beton yol projesinin tamamlanmasıyla Ballı Mahallesi'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların yıl boyunca daha rahat ulaşım sağlaması amaçlanıyor.