İzmir'in Karşıyaka ilçesinde günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler vatandaşların tepkisine neden olurken, sosyal medya içerik üreticisi Kadir Bilgetekin, yaşanan soruna dikkat çekmek için farklı bir protesto başlattı. Biriken çöp yığınlarının önüne sandalye koyarak oturan Bilgetekin, yaklaşık 40 gündür çektiği videolarla mahalledeki temizlik sorununu gündemde tutmaya çalıştığını belirterek, bugüne kadar konuya ilişkin sosyal medya hesabından onlarca video paylaştığını söyledi.

İzmir ve özellikle Karşıyaka üzerine hazırladığı içeriklerle tanınan dijital içerik üreticisi ve kent hafızası anlatıcısı Kadir Bilgetekin, ilçede yaşanan çöp sorununa dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Mahallesindeki çöp birikintilerini ve temizlik sorununu görüntüleyen Bilgetekin, çektiği videolarda yaşanan duruma tepki gösteriyor. Bilgetekin, son olarak biriken çöplerin önüne sandalye koyarak protestosunu sürdürdü. Çöp yığınlarının karşısına sandalyesini yerleştirip oturan Bilgetekin, bu yöntemle hem yaşanan kirliliği görüntülüyor hem de sorunun çözülmesi için belediye yetkililerine çağrıda bulunuyor. Sandalyeyi protestosunun bir parçası haline getiren Bilgetekin, çöplerin önünde oturarak tepkisini dile getirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"40 gündür bu konuyu gündeme getiriyorum"

Yaklaşık 40 gündür Karşıyaka'daki çöp sorununa ilişkin videolar çektiğini söyleyen Bilgetekin, ilk paylaşımının ardından konunun geniş kesimlerin ilgisini çektiğini ifade etti. Başlangıçta kısa bir video çekerek yaşadığı mahalledeki duruma dikkat çekmek istediğini belirten Bilgetekin, sonraki süreçte de paylaşımlarına devam ettiğini anlattı. Bilgetekin, "40 gündür bu videoları çekiyorum. 40 gündür bu konuyu gündeme getiren içerikler üretiyorum. Karşıyaka'da herkes ilgi gösterdi. İlk başta kısa bir video çekmiştim. Eve giderken naçizane bir serzenişte bulunmuştum" dedi.

'Videoyu kaldır' telefonu aldı

İlk videolarından birinin ardından gece saat 22.00 sıralarında telefonla arandığını anlatan Bilgetekin, kendisinden paylaşımını kaldırmasının istendiğini öne sürdü. Arayan kişinin, görüntülerini çektiği çöp kamyonunun şoförü olduğunu belirten Bilgetekin, telefonda kendisine "Abi ekmeğimizle oynuyorsun. O videoyu kaldır" denildiğini aktardı. Bu görüşmenin ardından temizlik işleri müdürüyle iletişime geçmeye çalıştığını ifade eden Bilgetekin, ancak kendisine geri dönüş yapılmadığını söyledi. Ertesi gün de yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirten Bilgetekin, sonuç alamayınca çöp sorununa dikkat çeken videolarını çekmeye devam ettiğini kaydetti.

"Her videodan sonra o alan temizleniyor"

Sandalye ile yaptığı protestonun dikkat çektiğini dile getiren Bilgetekin, paylaşımlarının ardından çöp birikintilerinin bulunduğu alanlarda temizlik yapıldığını ileri sürdü. Yaklaşık 40 günlük süreçte 17-18'inci videosunu çektiğini belirten Bilgetekin, her paylaşımının ardından söz konusu alanın temizlendiğini ifade etti. Bilgetekin, "Sandalye elbette etkili oluyor. Çünkü belediye yetkilileri de bu videoları izliyor. Karşıyaka'da böyle çöp içinde bir yere sandalyemizi attık. Bu çöplerin önünde bu manzaraya maruz kaldık. Üzücü bir durum. 40 günde yaklaşık 17-18'inci videom. Ama her videoyu attıktan sonra o alan temizleniyor" diye konuştu.

"Sinekler ağzımıza, burnumuza giriyor"

Çöp birikintilerinin çevresinde yaşanan sorunların yalnızca görüntü kirliliğiyle sınırlı olmadığını belirten Bilgetekin, sineklerden de şikayet etti. Havaların soğumasına rağmen sineklerin bölgede görülmeye devam ettiğini söyleyen Bilgetekin, özellikle kış mevsiminde bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi. Bilgetekin, "Şu anda kış ayında olmamıza rağmen sinekler sürekli ağzımıza, burnumuza giriyor. Havalar serinledi, bu sinekler kaybolur dediler ama sinekler yine kaybolmadı" ifadelerini kullandı.

Çöp sorununun çözülmesini bekliyor

Karşıyaka'daki çöp sorununu yaklaşık 40 gündür sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme taşımaya çalıştığını belirten Bilgetekin, yaşanan sıkıntının giderilmesi için yetkililere çağrısını yineledi. Çöplerin önüne koyduğu sandalye ile protestosunu sürdüren Bilgetekin, bölgede temizlik çalışmalarının yapılmasını ve soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını beklediğini söyledi. Bilgetekin, "Umarım en kısa zamanda bir müdahaleyle bu çöp sorununa bir çözüm bulunur" dedi.