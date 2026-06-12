Bingöl Barajları Dolulukta Rekor Kırdı - Son Dakika
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Bingöl Barajları Dolulukta Rekor Kırdı

Bingöl Barajları Dolulukta Rekor Kırdı
12.06.2026 11:40
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Bingöl'deki barajların doluluk oranları arttı, enerji ve sulama için avantaj sağlanıyor.

Bingöl'de enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan barajlarda doluluk oranları yüksek seviyelere ulaştı. Yüzde 100 seviyesine ulaşan 2 barajda ise tahliyeler sürüyor.

Bingöl bu sene rekor düzeyde kar ve ardından yağmur aldı. Yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye devam etmesiyle birlikte kent genelinde bulunan barajlar doldu. Bu çerçevede Gülbahar ve Gayt barajlarında yüzde 100 seviyesine ulaşılırken Özlüce Barajı yüzde 91, Kiğı Barajı yüzde 97, Aşağıkale Barajı yüzde 71 ve Yukarıkale Barajı yüzde 73 seviyelerine ulaştı.

Barajlardaki yüksek doluluk oranları, hem enerji üretimi hem de sulama açısından önemli bir kaynak oluştururken, özellikle yaz döneminde tarımsal faaliyetler için de avantaj sağlaması bekleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bingöl, Enerji, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bingöl Barajları Dolulukta Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Bilen Oruc Hasan Bilen Oruc:
    barajlar dolu ama paranın nereye harcandığını bilen var mı bu suyu kullanırken çöpe saçmayalım en azından 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    iyi bir haber bu tabii ama şu balıklar ne olacak öyle birden boşaltırlarsa onlar nasıl yaşayacak neyse umarım çiftçilere de faydası olur tabi 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Khatun İbrahim Khatun:
    ya bu kadar su var da niye elektrik faturalarımız düşmüyo hala aynı fiyatta mı tutacaklar 0 0 Yanıtla
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