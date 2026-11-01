Bingöl\'de doğa renk değiştirdi, ağaçlar sarı ve kırmızıya büründü

Bingöl'de doğa renk değiştirdi, ağaçlar sarı ve kırmızıya büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de havaların soğumasıyla ağaçların yaprakları yeşilden sarı ve kırmızının farklı tonlarına dönüştü. Dallarında farklı renkleri barındıran ağaçlar kentte sonbaharın görsel şölenini oluşturup kente farklı bir güzellik kattı.
Bingöl'de sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründü. Doğanın renk değiştirdiği kentte ortaya çıkan manzaralar, sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Bingöl'de ağaçların yaprakları renk değiştirdi. Yeşilin yerini sarı ve kırmızının farklı tonlarına bıraktığı ağaçlar, kentte adeta renk cümbüşü oluşturdu. Dallarında farklı renkleri barındıran ağaçlar, sonbaharın kendine özgü güzelliğini ortaya koydu.
Doğanın yeşilden sarıya, sarıdan kırmızıya uzanan renk geçişleri, Bingöl'de sonbaharın görsel şölenini oluşturdu. Ağaçların renkli görüntüsü, mevsimin değişimini gözler önüne sererken kente farklı bir güzellik kattı.
Kaynak: İHA
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