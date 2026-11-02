Bingöl\'de köprü korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl'de köprü korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Abdullah Bazencir Köprüsü çevresinde demir korkuluğa sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden çıkararak güvenli şekilde kurtardı.
Bingöl'de köprünün demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Abdullah Bazencir Köprüsü çevresinde meydana geldi. Köprünün demir korkuluklarına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışması sonucunda demir korkuluklara sıkışan köpek, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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