Bingöl'de köprü korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Bingöl'de köprü korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Bingöl\'de köprü korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Bingöl\'de köprü korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Bingöl'de Abdullah Bazencir Köprüsü çevresinde demir korkuluğa sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden çıkararak güvenli şekilde kurtardı.

Bingöl'de köprünün demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Abdullah Bazencir Köprüsü çevresinde meydana geldi. Köprünün demir korkuluklarına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışması sonucunda demir korkuluklara sıkışan köpek, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.

Kaynak: İHA
İtfaiyeGüncelBingölYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de köprü korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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