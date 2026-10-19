Bingöl, Muş ve Erzurum\'da yoğun sis görüşü 5 metreye indirince sürücüler zorlandı

Bingöl, Muş ve Erzurum kara yollarında etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede etkisini gösteren yoğun sis, kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle virajlı ve yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Yetkililer, sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri, sis farlarını kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Görüş mesafesinin yetersiz olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyretmeleri önem taşıyor.