Birecik\'te yağış sonrası ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından ilçede birçok noktada olumsuzluklar yaşandı. Yağış sonrası sahaya inen Birecik Belediye Başkan Vekili Sakıp Yaşar, belediye ekipleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Birecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Halfeti-Birecik bağlantı yolunda istinat duvarının yıkılması sonucu heyelan oluştu. Yolda oluşan toprak kayması nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak, temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, muhtemel risklere karşı incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, yağışların ardından oluşabilecek heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA