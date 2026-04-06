Birecik'te yağış sonrası ekipler harekete geçti
Birecik'te yağış sonrası ekipler harekete geçti

06.04.2026 19:58  Güncelleme: 20:18
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası, ulaşımı olumsuz etkileyen heyelan meydana geldi. Belediye ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak temizlik ve yol açma çalışmaları yapıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından ilçede birçok noktada olumsuzluklar yaşandı. Yağış sonrası sahaya inen Birecik Belediye Başkan Vekili Sakıp Yaşar, belediye ekipleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Birecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Halfeti-Birecik bağlantı yolunda istinat duvarının yıkılması sonucu heyelan oluştu. Yolda oluşan toprak kayması nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak, temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, muhtemel risklere karşı incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, yağışların ardından oluşabilecek heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
