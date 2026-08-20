Bismil'de Petrol İstasyonuna Yılan Girdi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir petrol istasyonuna giren 2,5 metre yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde petrol istasyonuna giren yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Bismil ilçesi Obalı Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun çay ocağı bölümüne dün gece saatlerinde yılan girdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yaklaşık 2,5 uzunluğundaki yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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