Bitlis Devlet Hastanesi'nde 6,1'lik deprem senaryolu tatbikat başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Bitlis Devlet Hastanesi'nde 6,1'lik deprem senaryolu tatbikat başarıyla tamamlandı

Bitlis Devlet Hastanesi\'nde 6,1\'lik deprem senaryolu tatbikat başarıyla tamamlandı
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Bitlis Devlet Hastanesi'nde AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı deprem tatbikatında, 6,1 büyüklüğünde deprem ve binaların yıkılması senaryosu uygulandı. Tatbikatta binada mahsur kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi, hastane personelinin afet müdahale kapasitesi değerlendirildi.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatta, deprem sonrası hastanede yaşanabilecek muhtemel durumlara müdahale senaryosu uygulandı.

Tatbikat senaryosuna göre, merkez üssü Bitlis'in Konuksayar köyü olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Bitlis merkez, Mutki ve Güroymak ilçelerinde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta hastane personeli ve vatandaşlar "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Sarsıntının sona ermesinin ardından yapılan anonsla hastanede bulunanlar güvenli şekilde tahliye edilerek acil toplanma alanına yönlendirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Olay Yönetim Ekibi de toplanma alanında bir araya gelerek afet sonrası süreçleri yönetti.

AFAD ve UMKE'den başarılı kurtarma

Senaryo kapsamında hastane binasında iki kişinin mahsur kaldığı ve yaralandığı bilgisi üzerine AFAD ve UMKE ekipleri harekete geçti. Ekipler, binaya girerek yaralıları güvenli şekilde çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Etka Yalçınkaya, gerçekleştirilen deprem tatbikatının ardından hastanenin afet durumundaki kapasitesi ve müdahale sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikat senaryosuna göre merkez üssü Bitlis'in Konuk Seyit Köyü olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası Bitlis merkez, Mutki ve Güroymak ilçelerinde bazı binaların yıkıldığı, Bitlis-Mutki karayolunun ise hasar nedeniyle kısmen ulaşıma kapandığı senaryosu uygulandı.

Senaryo kapsamında Mutki ilçesinden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi'ne 10 yaralı sevk edildi. Yaralıların gerekli tetkik ve muayeneleri yapılarak tedavilerine başlanırken, 5 hastanın yoğun bakım ünitesine, 5 hastanın ise servislere yatırıldığı belirtildi.

Tatbikat sonrası hastanenin mevcut kapasitesi hakkında bilgi veren Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Etka Yalçınkaya, 235 servis yatağının 44'ünün boş olduğunu ifade etti. Hastanede tedavisi devam eden 22 hastanın bulunduğunu belirten Yalçınkaya, bu hastalardan 10'unun genel durumunun orta, 5'inin kötü, 7'sinin ise iyi olduğunu söyledi.

Ana hastane binası ile ek hizmet binasında ciddi bir hasar bulunmadığını belirten Yalçınkaya, tatbikat senaryosunda Mutki İlçe Devlet Hastanesi'nin ise ciddi hasar gördüğünü ve çok sayıda hastanın Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesinin planlandığını kaydetti.

Yalçınkaya, hastanenin muhtemel bir afete müdahale kapasitesine ilişkin personel durumunu da paylaşarak, "Hastanemizde halihazırda 15 uzman doktor, 5 pratisyen doktor ve 80 diğer tıbbi yardımcı personel bulunmaktadır" dedi.

Tatbikatla, muhtemel bir deprem ve afet durumunda sağlık ekiplerinin koordinasyonu, yaralıların hastaneye sevki, acil müdahale süreçleri ve hastanenin mevcut kapasitesinin etkin şekilde kullanılması konularında hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Ana hastane binası ile ek hizmet binasında ciddi bir hasar oluşmadığının varsayıldığı tatbikatta, Mutki İlçe Devlet Hastanesi'nde ise ciddi hasar meydana geldiği ve çok sayıda hastanın Bitlis'e sevk edilmesinin planlandığı senaryo uygulandı.

Tatbikat, arama-kurtarma, müdahale ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından acil servisin yeniden normal işleyişine dönmesi ve "yeşil kod" uygulamasına geçilmesiyle başarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis Devlet Hastanesi'nde 6,1'lik deprem senaryolu tatbikat başarıyla tamamlandı - Son Dakika

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