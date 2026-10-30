Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası'na mevsimin ilk karı düştü, bölge beyaza büründü - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası'na mevsimin ilk karı düştü, bölge beyaza büründü

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Bitlis Tatvan\'daki Nemrut Kalderası\'na mevsimin ilk karı düştü, bölge beyaza büründü
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Bitlis Tatvan\'daki Nemrut Kalderası\'na mevsimin ilk karı düştü, bölge beyaza büründü
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na dün gece etkili olan sağanak yağışların yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle mevsimin ilk karı düştü. Dağlar, krater gölü çevresi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken kaldera ziyaretçilere farklı bir manzara sundu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dün gece saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışlar yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası'na da mevsimin ilk karı düştü. Dağların, krater gölünün çevresinin ve yüksek kesimlerin beyaza büründüğü bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut Kalderası, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası'na mevsimin ilk karı düştü, bölge beyaza büründü - Son Dakika
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