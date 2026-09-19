Bitlis'te 2026 balıklandırma programıyla 1 milyon 397 bin 500 yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te 2026 balıklandırma programıyla 1 milyon 397 bin 500 yavru sazan bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis\'te 2026 balıklandırma programıyla 1 milyon 397 bin 500 yavru sazan bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 2026 balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere toplam 1 milyon 397 bin 500 yavru sazan bırakıldı. Elazığ'daki Keban tesisinden temin edilen yavrular Adilcevaz Aygır Gölü, Hiş Göleti ve Ahlat'taki Nazik Gölü'ne salındı; sucul ekosistemin desteklenmesi amaçlandı.

Bitlis'te 2026 yılı balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere toplam 1 milyon 397 bin 500 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinden temin edilen yavru sazanlar su kaynaklarıyla buluşturuldu. Çalışmalar kapsamında Adilcevaz Aygır Gölü'ne 97 bin 500, Hiş Göleti'ne 25 bin ve Ahlat sınırları içerisinde bulunan Nazik Gölü'ne 1 milyon 275 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ile kurum personeli katıldı. Balıklandırma çalışmalarıyla su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sucul ekosistemlerin desteklenmesi amaçlanırken, Bitlis'teki su kaynaklarının balıklandırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkNazik GölüAdilcevazElazığBitlisGüncelAhlatKebanÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu İşte muhtemel 11’ler
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:17:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Bitlis'te 2026 balıklandırma programıyla 1 milyon 397 bin 500 yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement