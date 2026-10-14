Bitlis'te bahçesinde üç benekli semender gören Rahmi Bulut, ASAD ile iletişime geçti - Son Dakika
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Bitlis'te bahçesinde üç benekli semender gören Rahmi Bulut, ASAD ile iletişime geçti

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Bitlis\'te bahçesinde üç benekli semender gören Rahmi Bulut, ASAD ile iletişime geçti
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Bitlis il merkezinde yaşayan Rahmi Bulut, evinin bahçesinde akşam saatlerinde peş peşe üç benekli semenderle karşılaştı. ASAD Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, kent merkezinde, köylerde ve kırsalda görüldüğünü belirtti; uzmanlar doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekiyor.

Bitlis il merkezinde yaşayan Rahmi Bulut, evinin bahçesinde akşam saatlerinde peş peşe üç benekli semenderle karşılaştı. Olay, bölgenin doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Bitlis'te doğal yaşamın dikkat çekici örneklerinden biri, bu kez bir vatandaşın evinin bahçesinde ortaya çıktı. İl merkezinde yaşayan Rahmi Bulut, akşam saatlerinde bahçesinde peş peşe üç benekli semender gördü. Bir süre canlıları gözlemlediğini belirten Bulut, "Bir süre gözlemledik. Daha sonra kayalıkların içinde kayboldular" ifadelerini kullandı.

Karşılaştığı canlılar hakkında bilgi edinmek isteyen Bulut, Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilciliği ile iletişime geçti. ASAD Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, benekli semenderlerle daha önce de Bitlis'in farklı bölgelerinde karşılaşıldığını belirtti. Önen, şehir merkezinin yanı sıra köylerde ve kırsal alanlarda da bu canlıların görüldüğünü ve görüntülendiğini ifade etti.

Uzmanlar, benekli semender gibi canlıların korunmasının doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan Kırmızı Liste'de Anadolu benekli semenderi, LC (Asgari Endişe) kategorisinde değerlendiriliyor. Ancak türün bu kategoride yer alması, her bölgede tehditlerden uzak olduğu anlamına gelmiyor.

Doğal yaşam alanlarının korunması, su kaynaklarının kirletilmemesi ve canlıların yaşam döngülerine müdahale edilmemesi, bu türlerin varlığını sürdürebilmesi açısından önem taşıyor.

Bitlis'te bir evin bahçesinde görülen üç benekli semender, kentin yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğal yaşam çeşitliliğiyle de dikkat çektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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