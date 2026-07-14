Bitlis'te Besicilerin Zorlu Tozlu Yolculuğu - Son Dakika
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Bitlis'te Besicilerin Zorlu Tozlu Yolculuğu

Bitlis\'te Besicilerin Zorlu Tozlu Yolculuğu
14.07.2026 08:58
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Kıyıdüzü köyünde besiciler, koyunlarını Nemrut Dağı'na götürerek geleneksel hayvancılığı yaşıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde besicilerin her gün gerçekleştirdiği "tozlu yolculuk", hem zorlu yaşam mücadelesini hem de doğayla iç içe geçen geleneksel hayvancılığı gözler önüne seriyor.

Köyde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, koyun sürülerini süt sağımı ve otlatma amacıyla her gün Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yolculuk, akşam saatlerinde sürülerin köye dönüşüyle tamamlanıyor. Çobanlar ve yüzlerce koyundan oluşan sürüler, günde iki kez yaklaşık 15 kilometrelik toprak yolu yürüyerek zorlu bir mesai yapıyor.

Kurak yaz günlerinde sürülerin geçişi sırasında yükselen toz bulutları ise ortaya güzel görüntüler çıkarıyor. Bölge halkı tarafından "tozlu yolculuk" olarak adlandırılan bu geleneksel göç, hem besicilerin emek dolu yaşamını yansıtıyor hem de fotoğraf ve doğa tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.

Nemrut Dağı'nın etkileyici manzarası eşliğinde gerçekleşen bu yolculuk, Bitlis'in kırsal yaşam kültürünü ve yüzyıllardır sürdürülen hayvancılık geleneğini gözler önüne seren en dikkat çekici görüntüler arasında yer alıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis'te Besicilerin Zorlu Tozlu Yolculuğu - Son Dakika

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