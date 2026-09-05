Bitlis\'te doğaseverler Nemrut Kalderası\'nda 8\'inci geleneksel çanak yürüyüşünü tamamladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen doğaseverler ve aktivistler, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda düzenlenen geleneksel çanak yürüyüşünün 8'incisini gerçekleştirdi.

Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan Nemrut Kalderası, bu kez doğaseverlerin uzun soluklu yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. 11 kişilik ekip, Nemrut Dağı'nın yaklaşık 2 bin 800 metre rakımlı zirvesine çıkarak kalderanın çevresindeki yaklaşık 30 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirdi. Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü'nün eşsiz manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, parkurun tamamını yaklaşık 12 saatte kat etmeyi hedefledi. Etkinliğin, Nemrut Jeopark Derneği, Tatvan Koşu Grubu ve Van Gölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Nemrut Kalderası'nın kısa süre önce milli park ilan edilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, geleneksel yürüyüşün bu yıl 8'incisini düzenlediklerini söyledi. Özel, yaklaşık 30 kilometrelik parkur boyunca kalderanın iç kesimleri ve çevresindeki doğal güzelliklerin görülebileceğini ifade ederek, Nemrut'un daha fazla tanıtılması, gerekli yatırımların yapılması ve doğal yapısının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Nemrut Jeopark Derneği Başkanı Suat Vecel de kalderanın milli park ilan edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Nemrut Kalderası'nın ilerleyen süreçte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer almasını istediklerini belirtti.

Tatvan Koşu Grubu Başkanı Onur Uçak ise 30 kilometrelik çanak yürüyüşünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Doğaseverlerin gerçekleştirdiği yürüyüşle birlikte Nemrut Kalderası'nın doğal güzellikleri bir kez daha gözler önüne serilirken, bölgenin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin artırılması çağrısı yapıldı.