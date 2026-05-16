Bitlis\'te Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran yağışla birlikte bazı mahalleler kısa sürede beyaza bürünürken, bilye büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yaklaşık birkaç dakika etkisini sürdüren dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise araçlarını korumak için kapalı alanlara yöneldi. Özellikle ilçe merkezinde etkili olan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklarla sağanak ve dolu yağışının devam edebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. - BİTLİS