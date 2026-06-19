Bitlis\'te Gök Olayı: Ay, Venüs ve Jüpiter Hizalandı

Bitlis'te gökyüzünde bir araya gelen ay, venüs ve jüpiter, izleyenleri mest etti.

Bitlis semalarında gün batımının ardından meydana gelen gök olayında, hilal evresindeki ay ile venüs ve jüpiter gezegenleri aynı doğrultuda görünerek dikkat çekici bir hizalanma oluşturdu. Açık hava şartlarının etkisiyle çıplak gözle de rahatlıkla izlenebilen gök olayı, gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi. Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Akşam karanlığının çökmesiyle gözlemlenebilen hizalanmayı fotoğraf ve video kareleriyle kayıt altına alan doğa ve gökyüzü fotoğrafçısı Dr. Cihan Önen, kentin yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliği sayesinde astronomik gözlemler için önemli imkanlar sunduğunu belirtti. - BİTLİS