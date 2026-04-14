Bitlis\'te Kar Temizleme Çalışması

Bitlis'te futbol karşılaşmalarının aksamaması için ekipler statta kar temizleme çalışması başlattı.
Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, küçük rotatif kullanarak püskürtme yöntemiyle Bitlis Eren Stadyumu zemininde biriken karı temizliyor. Akşam saatlerinde başlayan çalışmaların sabaha karşı tamamlanması hedefleniyor.
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bitlis Spor 1916, pazar günü sahasında Şırnak Petrol Spor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sahanın futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Yetkililer, zeminin korunması ve maçın planlandığı şekilde oynanabilmesi için yoğun mesai harcandığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte stadyumun pazar günü oynanacak önemli mücadeleye hazır hale gelmesi bekleniyor. - BİTLİS
