Bodrum Belediyesi Ateş Canbaz Yaşam Merkezi'ndeki yenilemeyi tamamladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Ateş Canbaz Yaşam Merkezi'ndeki yenilemeyi tamamladı

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Bodrum Belediyesi Ateş Canbaz Yaşam Merkezi\'ndeki yenilemeyi tamamladı
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Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular'da kasımda açılması planlanan Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde kapsamlı yenileme yaptı. Kadın, genç ve çocuklara hazırlanan merkez, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular'da hizmete açılması planlanan Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye bünyesindeki teknik birimlerin ortak çalışmasıyla merkez, kadınların, gençlerin ve çocukların kullanımına hazır hale getirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında açılması planlanan Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

ÇATI VE ELEKTRİK ALTYAPISI YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında merkezin çatı izolasyonu ve su giderleri yenilenirken tuvaletlerin bakım ve onarımları tamamlandı. Elektrik altyapısındaki arızalar giderilerek sistem güvenli hale getirildi. Ayrıca merkezin ihtiyaçlarına uygun dolaplar üretildi, kapı ve kilit sistemleri onarıldı.

Binadaki klima tesisatının bakım ve onarımını da gerçekleştiren ekipler, tadilat çalışmalarının ardından iç ve dış cephe boyasını tamamladı.

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERECEK

Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi'nde bulunan merkez, yenileme çalışmalarının ardından Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek. Tesisin kadınların, gençlerin ve çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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