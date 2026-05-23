Bodrum'da çevre seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da çevre seferberliği

Bodrum\'da çevre seferberliği
23.05.2026 12:42  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi'nin Mavi Beyaz Seferberliği'nin 3. etabında binin üzerinde katılımcı karada temizlik yaparken, deniz dibinden 2,5 ton atık toplandı.

Bodrum Belediyesi öncülüğünde yürütülen Mavi Beyaz Seferberliğin 3. etabında, binin üzerinde katılımcının desteğiyle karada kapsamlı temizlik çalışmaları yapılırken, deniz dibi temizliğinde ise 2,5 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen Mavi Beyaz Seferberliğin 3. etap çalışmaları gerçekleştirildi. Konacık Mahallesi Arama Kurtarma Yerleşkesinde (BAK) yapılan bilgilendirme toplantısının ardından temizlik faaliyetleri Konacık, Çırkan ve Cumhuriyet mahallelerinde sürdürüldü. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, belediye personelleri ile gönüllü vatandaşlar ve çevre okullardan öğrenciler katıldı. Toplam binin üzerinde katılımcının yer aldığı Mavi Beyaz Seferberlikte temizlik çalışmalarının yanında çevre düzenleme ve ot biçme faaliyetleri de sürdürüldü. Temizlik çalışmalarının ardından Bitez sahilinde kapanış seremonisi düzenlendi. Toplanan yaklaşık 20 ton atığın alana taşınmasının ardından belediye çalışanları, çöp poşetleriyle sahilde "Kirletmeyin. İyi Bayramlar" yazısı oluşturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Temizlik seferberliği ile eş zamanlı olarak Bitez Mahallesi Üç Fidan Parkı önünde de deniz dibi temizliği gerçekleşti. Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Eko Miras ekibi dalgıçlarının yer aldığı etkinlikte Mis Gibi1 Bodrum ekibi de kıyı temizliği yaptı. Denizden toplamda 2,5 ton atık çıkarıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, temizlik seferberliği ile ilgili yaptığı açıklamada "Kentimizin temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı büyütmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda düzenlediğimiz Temizlik Seferberliğinin üçüncü etabını da tamamladık. Temizliği, düzeni ve doğaya duyarlılığıyla örnek bir Bodrum için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bodrum'da çevre seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:44:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da çevre seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.