Bodrum\'da Yat Yoğunluğu Artıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte koylar ve marinalarda hareketlilik arttı. Özellikle Bodrum Kalesi önünde ve koylarda demirleyen yüzlerce tekne ile lüks yat yoğunluğu dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da sezonun açılmasıyla deniz trafiği de hız kazandı. Yerli ve yabancı bayraklı yüzlerce özel yat ile ahşap tekneler Bodrum koylarına demir atarken, milyon dolarlık ultra lüks yatlar da ilçede görüntü oluşturdu. Özellikle Bodrum Kalesi çevresindeki yoğunluk dikkat çekerken, önümüzdeki günlerde denizdeki tekne sayısının daha da artmasının beklendiği öğrenildi.

Bodrum'da yaklaşık 2 bin ticari yat ile 5 binin üzerinde özel yat bulunduğu belirtilirken, sezon yoğunluğunun bazı bölgelerde deniz trafiğini zorlaştırdığı ifade edildi.

"Özel yatlar ekonomiye katkı sağlamıyor"

TÜRSAB Bodrum Bölge Başkanı Enver Kantarmış, artan özel yat yoğunluğunun ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatların hepsi özel. Bodrum ekonomisine herhangi bir katkısı yok. Sadece gördüğünüz gibi kalenin etrafını kapatmış durumdalar. Ticaret yapan yatlarımız burada tur yaptığı zaman özellikle kaleyi göstermek istediklerinde bu şu anda imkansız hale geliyor. Yaklaşık iki hafta sonra özel yat yoğunluğu nedeniyle bu bölgelere giriş daha da zorlaşacak. Bu durum ticari yatlarımız ve ekonomi açısından dezavantaj oluşturuyor. Bodrum kadar yoğun olmasa da Göcek taraflarında da benzer görüntüler var. Türkbükü, Yalıkavak ve Gündoğan koylarında da yoğunluk yaşanıyor. Ticari amaçla tur yapmak isteyen teknelerimiz koylara girişte sorun yaşıyor. Özel yatların büyük bölümünde profesyonel kaptan zorunluluğu bulunmadığı için bazı tekneler rastgele halat bağlayarak koyların kullanımını kısıtlıyor. Bu durum günübirlik tekneler, charter tekneleri ve diğer deniz araçları açısından ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Bodrum'da kayıtlı yaklaşık 7 bin yat bulunuyor. Bunların yaklaşık 2 bini ticari, kalan kısmı ise özel yatlardan oluşuyor" - MUĞLA