Bolu'da Hacet Bayramı'nda Şifa Arayışı - Son Dakika
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Bolu'da Hacet Bayramı'nda Şifa Arayışı

Bolu\'da Hacet Bayramı\'nda Şifa Arayışı
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Bolu'da Ardıç Tepesi'nde düzenlenen Hacet Bayramı'nda vatandaşlar sarı kantaron çiçeği topladı.

Bolu'da bin 850 metre rakımlı Ardıç Tepesi'nde düzenlenen geleneksel Hacet Bayramı'na katılan vatandaşlar, şenlik alanının çevresinde hastalıklara şifa olduğuna inanılan sarı kantaron çiçeği toplamak için yamaçlara akın etti.

Bolu'da Ketenler, Belkaraağaç, Kuzfındık, Pelitcik ve Saççılar köylerinin ortak düzenlediği Ardıç Bayramı, bu yıl da bin 850 rakımlı zirvede yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sonbahar rüzgarlarını aratmayan serin bir havanın hakim olduğu tepede okunan Mevlid-i Şerif, dağıtılan etli pilav ve kıran kırana geçen güreş müsabakaları etkinliğe renk kattı. Ancak şenliğe asıl damga vuran görüntüler, doğanın sunduğu şifayı arayan vatandaşların mesaisi oldu.

Eşsiz manzaraya karşı şifa aradılar

Güreşçiler er meydanında ter dökerken, pek çok vatandaş da zirvenin eteklerine dağılarak alternatif tıpta yara, yanık ve mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan sarı kantaron çiçeği topladı. Zirveden eşsiz Bolu manzarasını seyreden vatandaşlar, hem bol oksijenli temiz havanın tadını çıkardı hem de kış ayları öncesi şifa depolarını doldurdu.

Kaynak: İHA

Yaşam, Çevre, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bolu'da Hacet Bayramı'nda Şifa Arayışı - Son Dakika

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