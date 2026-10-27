Bolu Seben\'de 80 hektarlık sel kontrol projesinde inceleme yapıldı

Bolu'nun Seben ilçesinde sel ve erozyon riskini azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Susuz köyü Çatak Mahallesi'nde hayata geçirilen Sel Kontrol Uygulama Projesi sahada denetlendi.

Seben Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yürütülen proje kapsamında, 80 hektarlık alanı kapsayan sel kontrol çalışmaları yerinde incelendi. İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çalışmaların proje şartnamesine ve belirlenen takvime uygun ilerleyip ilerlemediği kontrol edildi. Ani ve yoğun yağışların neden olabileceği sel, taşkın ve toprak kayması risklerini en aza indirmeyi hedefleyen çalışmaların, planlanan süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Seben Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen çalışmalarla orman varlığının korunmasının, toprak erozyonunun önlenmesinin ve yerleşim yerlerinin sel felaketlerine karşı daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında saha denetimlerinin ve teknik takibin çalışmalar tamamlanıncaya kadar kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.