Bonn'da COP31 Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Bonn'da COP31 Hazırlıkları Başladı

Bonn\'da COP31 Hazırlıkları Başladı
08.06.2026 15:43
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Murat Kurum, Bonn Konferansı'nda COP31 Eylem Gündemi'ni ve yenilenebilir enerji önemini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın açılışında, "Yarın COP31 Eylem Gündemi'nin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil; somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini sizlerle paylaşacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC), Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı, Almanya'nın Bonn kentinde başladı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell'in yanı sıra 50'den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumu"nun açılışında konuştu. Bakan Kurum, konuşmasında dünyada yaşanan küresel krizler ve buna bağlı fosil yakıt bağımlılığının taşıdığı risklere dikkat çekti. Bu noktada temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması ve 1,5 derece hedefinin öneminin daha net bir şekilde ortaya çıktığını dile getiren Kurum, Bonn toplantılarının COP31 için Antalya'daki iş yükünü azaltmak ve en üst düzey siyasi kararlara odaklanabilmek için önemli bir durak olduğunu kaydetti.

"COP31 başkanlığı olarak, yardımcı organ başkanlarını destekleyeceğiz"

Bu süreçte birlikte hareket etmenin önemli olduğunun altını çizen Murat Kurum, "COP31 Başkanlığı olarak, Yardımcı Organ Başkanlarını destekleyeceğiz. İstişare ve diyaloğa dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir süreç yürütmeye Avustralya ile birlikte kararlıyız. Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatları, zorlukları ve engelleri ele almak üzere ticaret konusundaki ilk diyaloğu da sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Bakan Kurum, ülkelerin verdikleri taahhütleri yerine getirmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerek, "Herkesin geçmişte verdiği taahhütleri yerine getirmesi için siyasi ivmeyi korumaya devam edeceğiz. Ulusal Katkı Beyanlarının, İki Yıllık Şeffaflık Raporlarının ve Ulusal Uyum Planlarının sunulması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bağışçıların ise iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi ve Bakü Finansman Hedefi'nin hayata geçirilmesi yönünde ilerleme kaydetmeye başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim yol haritamız son derece net, çıktıları belli ve bilime dayalı"

Yarın Bonn'da COP31 yol haritasını açıklayacaklarını belirten kurum, "Yarın COP31 Eylem Gündemi'nin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil; somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini sizlerle paylaşacağız. COP30'dan COP31'e güçlü bir bağlantı kurmak için ve uygulama dönemini gerçek dünyaya taşımak için güçlü adımlar atıyoruz. Müzakereler ve sahadaki uygulamalar arasında net bir çizgi var. Biz her iki ayrı çalışma akışından en yüksek verimi nasıl alırız? Müzakere çıktılarını sahaya en doğru şekilde nasıl yansıtırız? Yarın buna ilişkin yol haritamızı açıklıyor olacağız. ve bizim yol haritamız son derece net, çıktıları belli olan, bilime dayalı bir sürece işaret edecek. Hatta bir adım ileri gideceğiz. Hedeflerimizi somut rakamlarla sizlerle paylaşacağız. Alınan kararları sahada somutlaştırmak için atacağımız adımları yarın bu salonda sizlere ilan edeceğiz. Paris Anlaşması'nın ikinci on yılında COP31 Eylem Ajandası ilk Küresel Durum Değerlendirmesi'nin sonuçlarının hayata geçirecek, ikinci on yıla güçlü bir başlangıç yapacağız" şeklinde konuştu.

"Güneş enerjisi, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için o 150 kilometreyi kat etmek zorunda değil"

COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen de yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti. Bowen, "Güneş enerjisi, Güneş'ten Dünya'ya 150 milyon kilometre yol kat etmek zorundadır ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için o 150 kilometreyi kat etmek zorunda değildir. Rüzgara yaptırım uygulanamaz ya da hidroenerji abluka altına alınamaz. İşte bu yüzden COP31'in bir uygulama ve hızlanma COP'u olması gerektiğini söylediğimizde gerçekten bunu kastediyoruz" dedi.

"Avustralya ve Türkiye tüm tarafları Antalya'ya davet ediyor"

Avustralya'nın Türkiye ile birlikte COP31 için ortak eşgüdümle hareket ettiğine vurgu yapan Bowen, "Avustralya ve Türkiye sorunsuz bir şekilde ve tek bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmakta. Türkiye'nin liderlik ettiği eylem gündemiyle Avustralya'nın liderlik ettiği müzakereler birbirini tamamlamakta ve gerçek bir ilerlemeye yol açmasını sağlamak için bizler beraber çalışıyoruz. Avustralya ve Türkiye, tüm tarafları, geçen yıl Belem'de yenilikçi bir iş birliği anlaşmamızı imzalamamızı sağlayan aynı ruhla Antalya'ya gelmeye davet ediyor. Burada Bonn'da sağlayacağımız başarılar COP31'deki sonuçları doğrudan şekillendirecek" diye konuştu. - BONN

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Enerji, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bonn'da COP31 Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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