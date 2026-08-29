Boz Ayı Karakurt Barajı'nda Yüzdü - Son Dakika
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Boz Ayı Karakurt Barajı'nda Yüzdü

Boz Ayı Karakurt Barajı\'nda Yüzdü
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Kars'taki boz ayı, Karakurt Barajı'nda su yüzerek görüntülendi. Balıkçı yaklaştığında yön değiştirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde genellikle çöplük ve çöp konteynerlerinin çevresinde görülen boz ayı, bu kez rotasını Karakurt Barajı'na çevirdi. Suda yüzen ayı, balıkçının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karakurt Barajı'nda teknesiyle seyir halinde olan Hamza Kral, gölün ortasında hızla ilerleyen ayıyı fark etti. Merak edip teknesini ayıya yaklaştıran Kral, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

"Balıkçı seslendi, ayı yön değiştirdi"

Suyun içerisinde güçlü kulaçlarla ilerleyen boz ayı, teknenin yaklaşmasına aldırış etmedi. Balıkçının seslenmesi üzerine ise yönünü değiştirerek yüzmeye devam etti.

Sarıkamış'ta daha önce ilçe çöplüğü ve sokak aralarında görüntülenen boz ayının bu kez baraj gölünde yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu. Ayının suyu geçiş için mi kullandığı, yoksa gölde serinlemek için mi yüzdüğü ise bilinmiyor.

Boz ayının barajdaki yüzüşü, cep telefonu kamerasına anbe an yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Boz Ayı Karakurt Barajı'nda Yüzdü - Son Dakika

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