Mersin'de gençlerden sahil temizliği seferberliği - Son Dakika
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Mersin'de gençlerden sahil temizliği seferberliği

Mersin\'de gençlerden sahil temizliği seferberliği
26.06.2026 11:39  Güncelleme: 11:40
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler, 'Temiz çevre, temiz insan' sloganıyla sahilde çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü de etkinliğe destek verdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde duyarlı gençler, 'Temiz çevre, temiz insan' sloganıyla sahilde temizlik çalışması gerçekleştirerek çevre bilincine dikkat çekti.

Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gençler, sahilde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü ile belediye personeli de katılarak gençlere destek verdi. Belediye ekipleri ve gençler, sahildeki atıkları toplayarak bölgenin daha temiz bir görünüme kavuşması için birlikte çalıştı.

Etkinlikte konuşan Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, Tekeli Mahallesi gençlerinin örnek bir dayanışma sergilediğini belirterek, "Mahallemizin gençleri 'Temiz çevre, temiz insan' diyerek örnek bir birliktelik başlattı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin ilçemizdeki tüm gençlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençlerimizi kutluyorum. Belediye personelimiz de gençlerimizin bu duyarlılığına kayıtsız kalmayarak onların yanında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Gençler ise çevre temizliğine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, herkesin ortak yaşam alanlarını temiz tutması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, benzer sosyal sorumluluk etkinliklerinin ilçede sürdürüleceğini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin'de gençlerden sahil temizliği seferberliği - Son Dakika

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