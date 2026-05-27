İzmir\'de vatandaşların \'çöp\' isyanı: "Bari bayramda temizleyin"

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, bayram sabahına çöp yığınları ve kötü kokuyla uyandı. Gediz ve Seyhan mahallelerinde sokak aralarında ve park kenarlarında biriken çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Buca'ya bağlı Gediz ve Seyhan mahallelerinde konteynerlerden taşarak kaldırımlara ve sokak aralarına yayılan çöp yığınları görenlere pes dedirtti. Özellikle Aydın Hatboyu Caddesi üzerindeki kaldırımlarda biriken atıklar ile Gediz Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının hemen bitişiğindeki çöp dağları mahalleliye zor anlar yaşattı. Bayram günü çöp atmak için bölgeye giden vatandaşlar, yayılan ağır koku nedeniyle alanda durmakta güçlük çekti. Bayram sabahında sineklere ve pis kokuya maruz kalan çevre halkı, temizlik çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ederek, Buca Belediyesine tepki gösterdi.

"Bayrama çöp kokusuyla girdik"

Gediz Mahallesi sakinlerinden Ali Haydar Erpaşa, bölgede temizlik sorununun sürekli yaşandığına dikkat çekerek, "Bayrama çöple, çöp kokusuyla girdik. Her gün böyle burası. Kokudan dolayı arkadaki parkta oyun oynayan çocuklar da rahatsız oluyorlar. Hem koku hem de sağlık açısından çok rahatsızız. Çöpün yanı sıra hayvan ölüsü gibi kokuyor. 'Bugün bayram, bari bugün temizleseler' diyoruz ama maalesef temizlenmiyor" diye konuştu.

"Kokuya tahammül edemedim, kalkıp gittim"

Yayılan kötü koku nedeniyle dinlenmek için oturduğu çocuk parkından kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldığını belirten Ayaz Kılıç ise, "Doğma büyüme bu mahalledeyim. Burada her zaman çöp sorunu olduğunu biliyorum. İnsanlar gelip çöplerini atıyor, belediye de temizlemiyor. Şu anda bölgede çok kötü bir koku var. Arkamızda park var; çocuklar da, çevre sakinleri de rahatsız oluyor. Belediyenin buraya gelip bu çöpleri alması gerekiyor ama her gün bu sorun yaşanıyor. Burası her gün çöp kokuyor. Az önce parkta oturuyordum ama kokuya tahammül edemedim, kalkıp gittim" ifadelerini kullandı. - İZMİR