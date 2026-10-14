Buldan-Sarıgöl yolunda sağanak sonrası çökme meydana geldi, ulaşım kesildi

Buldan- Sarıgöl karayolunda, devam eden altyapı çalışmaları sırasında sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi. İki ilçe arasındaki tek bağlantı noktası olan yol tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölgede onarım çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, sağanak yağışların ardından çökme meydana geldi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bir süredir yapımı devam eden yolun çökmesiyle iki ilçe arasında ulaşım kesildi. Çökme öncesinde altyapı çalışması için bariyerlerle kapatılan Buldan ile Sarıgöl arasındaki tek bağlantı noktası olan güzergahta sürücüler bariyerleri kenara çekerek yolu kullanmaya devam ettiği öğrenildi. Yaşanan çökme sonrası yol tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölgede onarım çalışmaları başlatıldı.