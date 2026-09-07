Burdur Bucak'ta orman yangınına havadan ve karadan 112 personelle müdahale sürüyor - Son Dakika
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Burdur Bucak'ta orman yangınına havadan ve karadan 112 personelle müdahale sürüyor

Burdur Bucak\'ta orman yangınına havadan ve karadan 112 personelle müdahale sürüyor
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Burdur'un Bucak ilçesi Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor; yangına 2 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz ve 112 personel ile müdahale ediliyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde, saat 10.20 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü tarafından müdahale başlandı. Yangına 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile birlikte 112 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi görev yapıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam etmekte olup, ekiplerimizin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Burdur Bucak'ta orman yangınına havadan ve karadan 112 personelle müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Bucak'ta orman yangınına havadan ve karadan 112 personelle müdahale sürüyor - Son Dakika
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