Burdur Bucak\'ta orman yangınına havadan ve karadan 112 personelle müdahale sürüyor

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde, saat 10.20 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü tarafından müdahale başlandı. Yangına 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile birlikte 112 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi görev yapıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam etmekte olup, ekiplerimizin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.