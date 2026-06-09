Burdur'da Sağanak Yağış Zorluklar Yarattı - Son Dakika
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Burdur'da Sağanak Yağış Zorluklar Yarattı

Burdur\'da Sağanak Yağış Zorluklar Yarattı
09.06.2026 16:30
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Burdur'da ani sağanak yağışlar sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı, ekipler önlemler aldı.

Burdur'da sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel ve su baskınına karşı uyarıda bulunduğu Burdur'da sağanak yağış etkili oldu. Devam eden sıcak havalar ve uzun süren kuraklık sonrası etkili olan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Olumsuz bir durum yaşanmaması için ekipler önlem aldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Burdur, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Burdur'da Sağanak Yağış Zorluklar Yarattı - Son Dakika

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